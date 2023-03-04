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Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon yorumu: Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı koalisyonun dağılması sonrası ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde. Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon yorumu: Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde...
Ekleme: 4.03.2023 - 16:46 Güncelleme: 4.03.2023 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon yorumu: Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aday belirleme toplantısı sonrası dağılan 6'lı koalisyon ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, deprem sonrası vatandaşların sorunlarını çözmeye odaklandıklarını belirterek, "Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın kararlı ve yol haritası belli şekilde hareket ettiğini söyledi, koalisyonun ikinci hamlesine kadar bir değerlendirme yapmama kararı aldıklarını da vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 6'LI KOALİSYONUN DAĞILMASI SONRASI İLK YORUM

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ BUNLAR MAL DERDİNDE"

Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok."

"OTURDULAR, KONUŞTULAR, DAĞILIRLAR DEMİŞTİM"

Başkan Erdoğan, muhabirlere verdiği demeçte daha önce 6'lı koalisyon için kullandığı, "Oturdular, konuştular, dağılırlar" şeklindeki ifadesini de hatırlattı. Masanın dağılması sonrası Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada viral olmuştu.
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Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon yorumu: Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde...
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