İYİ Parti İl Başkanlığına yönelik 'silahlı saldırının' aslı ortaya çıktı: İşte o kurşunun sebebi

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri'nin merminin isabet ettiği camda yaptıkları lazerli yön tespiti incelemeleriyle birlikte ilk olarak kurşunun geldiği yön belirlendi. Atış yönünün tespitinin ardından incelemeleri Asayiş Şube Müdürlüğü sürdürdü.İNŞAATTA HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜBölgedeki güvenlik kameraları toplandı ve başlatılan titiz bir çalışmayla ateş eden kişiye ulaşıldı. İstanbul Emniyeti, olaydan hemen önce İYİ Parti Binası'na yakın noktada bulunan bir inşaatta hırsızlık teşebbüsü olayının gerçekleştiğini tespit etti.İNŞAAT BEKÇİSİ RASTGELE ATEŞ AÇMIŞPolisin tespitlerine göre; inşaatın bekçisi Melikşah E. hırsızlığa teşebbüs eden ve fark edilmeleri üzerine İYİ Parti Binası'nın istikametine doğru kaçan hırsızları yakalayabilmek için rastgele ateş açtı. İddialara göre o kurşun da İYİ Parti Binası'nın camına isabet etti.GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDIÖzel Güvenlik Görevlisi Melikşah E., olayda kullandığı bulundurma ruhsatlı silahıyla birlikte gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırının failinin yakalandığını açıkladı.Bakan Soylu açıklamasında; 'Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.' dedi.