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İstanbulkart sahipleri dikkat: Üç yıl kullanılmayan kartlar kapatılacak

Belbim, son işlem tarihinden itibaren üç yıl boyunca kullanılmayan İstanbulkart'ların kullanıma kapatılacağını açıkladı.

Ekleme: 31.03.2023 - 09:25 Güncelleme: 31.03.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbulkart sahipleri dikkat: Üç yıl kullanılmayan kartlar kapatılacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Duyuruda üç yıl boyunca kullanılmayan kartların kullanıma kapatılacağı belirtildi.

30 Nisan'a kadar fesih süresi tanındı
Sözleşmeyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belbim, gönderdiği maillerde, "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kartların kullanım süresine ilişkin bilgiler ise söz konusu sözleşmenin kapsamına yönelik açıklamada yer aldı.

'Hizmete ilişkin esaslar' olarak tanımlanan 4'üncü maddede 26 ve 27'inci bentlerde İstanbulkart'ların kullanım süresine ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

Buna göre üç yıl boyunca kullanılmayan kartların kullanıma kapatılacağı belirtildi.

"Üç yıl kullanılmayan kartlar kapatılacak"

Sözleşmenin 26 ve 27'nci bentlerinde şu ifadelere yer verildi:
"Elektronik Para’nın son kullanma tarihi son işlem (Dolum/Harcama) tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Son kullanma tarihi dolan söz konusu fonlar, elektronik para olma hükmünü kaybeder. Müşteri’nin Ödeme Aracına dolum yapması veya herhangi bir Belbim Üye İşyeri/İşyerinde kullanması, bu süreyi kesecektir. Elektronik Para olma hükmünü kaybeden fonlar için 6493 sayılı Kanun ve Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır. 4.27. Son işlem (dolum veya harcama) tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle herhangi bir işlem yapmayan Müşteri’lerin istanbulkartları kullanıma kapatılacaktır. Bu kartlardan geriye dönük aylık 2 TL olacak şekilde ve kartın bakiyesini aşmayacak şekilde işlem ücreti tahsil edilecektir. Takip eden aylar içinde kart bakiyesi sıfır olana kadar aylık 2 TL işlem ücreti kesilmeye devam edecektir. Bu süre içinde karttaki kesintiye uğramamış bakiye, kart Müşterisinin talebi halinde kendisine iade edilecektir."
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