İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda para karşılığında vatandaşların tapudaki işlemlerini öne alan kişilerin de olduğu 79 şüpheli yakalandı.

"Rüşvet" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Aralarında 25 Nisan 2022 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görev yapmış bazı şüphelilerin de olduğu 93 kişinin yakalanması için İstanbul, Edirne ve Konya'da çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Şüphelilerden 79'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Silivri Tapu Müdürlüğü'ne başvuran insanların işlemlerini öne alarak ve usulsüz işlemler yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.



