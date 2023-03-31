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10 yıldır aranıyordu! Birlikte yaşadığı kadın...

10 yıldır aranan 49 yaşındaki adamın, dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti itiraf eden kadın, cesedi yakıp bahçeye gömdüğünü, kemiklerini de dereye attığını söyledi. Olayı bildiği halde gizleyen kadının 2 oğlu ve kuzeni de adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 31.03.2023 - 14:47 Güncelleme: 31.03.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
10 yıldır aranıyordu! Birlikte yaşadığı kadın...Aksaray merkeze bağlı Babakonağı köyünde oturan Meliha Yalçın, 10 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı çiftçi Kamber Demir'in kaybolduğu ihbarında bulundu.

4 çocuk annesi Yalçın, köylülere ve yakınlarına da Demir'in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söyledi.

O dönem jandarmanın yaptığı çalışmalarda, Demir'e ulaşılamadı.

Almanya'ya gitmedi
Yakınları, geçen günlerde Kamber Demir'in bulunması için jandarmaya yeniden başvurdu.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Meliha Yalçın'ın çevresine Kamber Demir'in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söylediğini ancak yapılan araştırmada yurt dışına çıkmadığını tespit etti.

Ekipler, şüphe üzerine Meliha Yalçın'ı gözaltına aldı.

10 yıldır aranıyordu! Birlikte yaşadığı kadın...

Zehirledi, cesedini yakıp bahçeye gömdü
Jandarma tarafından sorgulanan Yalçın, cinayeti itiraf etti.

Yalçın'ın ifadesinde, Kamber Demir'in kendisine sık sık şiddet uyguladığını, yine dövdüğü bir gün zehirleyerek öldürdüğünü, cesedi yok etmek için yaktıktan sonra evin bahçesine gömdüğünü, olaydan bir süre sonra da Demir'in kemiklerini köye yakın dereye attığını söylediği öğrenildi.

Olayı bildikleri halde gizleyenler de gözaltında
Meliha Yalçın'ın ifadelerinin ardından, olayı bildiği halde gizleyen oğulları Mustafa Demir (25), Rıfat Demir (30), kuzeni Mehmet Gökkaya (54) ve İbrahim Çetin (74) jandarma tarafından gözaltına alındı.

İfadeleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah adliyeye sevk edildi.
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