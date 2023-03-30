Resmi açıklama geldi: Bir bölgede daha doğal gaz keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olan Trillion Energy, Güney Akçakoca Alt Havzası (SASB) sahasında potansiyel doğal gaz taşıyan bölge keşfettiğini duyurdu. Trillion CEO’su Arthur Halleran, söz konusu gelişmeyi “dörtte dört başarı” olarak niteledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olan Trillion Energy, Türkiye’nin Karadeniz açıklarında, Batı Akçakoca 1 kuyusunun sondajının ardından, Güney Akçakoca Alt Havzası (SASB) sahasında potansiyel doğal gaz taşıtan bölge keşfettiğini duyurdu.Sondaj çalışmalarında, 55m potansiyel doğal gaz barındıran bölge tespit edildiği kaydedilirken, Trillion CEO’su Arthur Halleran, söz konusu gelişmeyi Güney Akçakoca Alt Havzası’nda “dörtte dört başarı” olarak niteledi.Halleran, “Gaz akış oranlarını ve kuyuları bu ay sonunda üretime sokmayı planlıyoruz. Güney Akçakoca 2, Gülüç 2 ve Batı Akçakoca 1 kuyuları, rezervleri değil, kaynak arayışlarını hedeflediğinden, Trillion bugüne kadar sondaj programıyla rezervleri önemli ölçüde artırdı” ifadelerini kullanırken, ay sonuna kadar güncel rezerv raporunu yayınlayacaklarını söyledi.