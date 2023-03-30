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Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...

Zorunlu hale getirilen arabuluculukla 74 bini kira olmak üzere kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yılda yaklaşık 126 bin dosya, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

Ekleme: 30.03.2023 - 14:17 Güncelleme: 30.03.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...
Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.

İsteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında, bugüne kadar 4 milyon 26 bin 854 dosya, arabulucuların önüne geldi. Görüşmeleri tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı. Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri arabuluculuğun kapsamının genişletilmesine yönelik kanun teklifi için teknik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

74 BİN KİRA UYUŞMAZLIĞINA ARABULUCU FORMÜLÜ

Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.

Böylece yılda yaklaşık 74 bin kira uyuşmazlığı da arabulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı yılda yaklaşık 126 bin uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...
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