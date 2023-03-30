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Beyaz Gazete
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HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP skandal seçim bildirgesini açıkladı. 7'li Koalisyon'un ortaklarından HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'lilere "Kandil’e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?" diye sordu.

HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?
Ekleme: 30.03.2023 - 21:20 Güncelleme: 30.03.2023 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?
Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimlerine artık gün sayıyor. Tarihi seçimler öncesi kirli pazarlıklar ve talepler ise ortaya dökülüyor. Büyük bir krizin ardından 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da vakit kaybetmeden terör örgütü siyasi uzantısı olduğunu her fırsatta gösteren HDP'ye destek istemeye gitti.

KILIÇDAROĞLU İSTEDİĞİ HDP DESTEĞİNİ ALDI

Kılıçdaroğlu, arzuladığı desteğe çok geçmeden kavuştu. HDP cephesinden seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacakları duyuruldu. Üstelik HDP, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini de seçime yaklaşılan her gün tekrarlıyor. HDP'liler açık desteğin de yakında verileceğini dile getirdi.

HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?

HDP BİLDİRGESİNDE SKANDAL VAATLER

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ve 7'li Koalisyon'un önemli ortağı HDP seçim bildirgesini de açıkladı. Bildirgede tam anlamıyla skandal vaatler var.

HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?

İŞTE HDP'NİN TÜRK HALKINA VAATLERİ!

HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.

Zorunlu din dersini kaldıracağız.

Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?

DAĞ: BU VAATLERİ HANGİ ADAYLA YAPACAKSINIZ?

İşte söz konusu bu bildirgeye AK Parti'den sert bir tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ HDP'lilere dikkat çeken bir soru sordu. Dağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Kandil'e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?' ifadelerini kullandı.
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