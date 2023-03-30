HDP'den skandal seçim bildirgesi! PKK'ya kalkan olup Türkiye'yi suçladılar! Kılıçdaroğlu ile pazarlığın detayları ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçim bildirgesini açıkladı. 6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu. HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadesi HDP'nin Türkiye partisi olma hedefinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan programın sunucusunun, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." ifadeleri HDP'nin özerklik sevdasından bir türlü vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi.
HDP SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI
HDP düzenlediği törenle seçim bildirgesini açıkladı. Düzenlenen törende beklendiği gibi skandallar yaşandı.
"KÜRDİSTANİ İTTİFAKIN TÜM BİLEŞENLERİ BURADALAR"
Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören tanıtım videosu ile devam etti. Buradaki terör imgeleri dikkat çekti. Sunucu, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
"İŞGAL VE SAVAŞA DAYALI DIŞ POLİTİKAYA DUR DEMEK İÇİN GELİYORUZ"
HDP Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okudu. Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okurken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz. Kayyum rejimine son vermek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.
SKANDAL BİLDİRİDEN ÖNE ÇIKANLAR
HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:
Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz
Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız
Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız
Zorunlu din dersini kaldıracağız
KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIKLARI PAZARLIK BİLDİRGE SONRASI ORTAYA ÇIKTI
CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile 1 saati aşkın görüşen Kılıçdaroğlu, HDP'den destek istedi. HDP, şartlarını sundu. 6'lı koalisyon HDP'nin şartlarını kabul edince, HDP aday çıkarmama kararı aldı ve 7'nci ortak olarak koalisyona katıldı. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrası, "Kayyum uygulamasına son vereceğiz" diyerek HDP'nin yerel yönetimler vaadine onay vermişti. Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu için müzakere önerisini de kabul etmişti. Bugün HDP'nin seçim bildirgesinde, 'Kayyum uygulamasına son vereceğiz." ifadesi açıkça yer aldı.
IRAK VE SURİYE TEZKERESİNE CHP 'HAYIR' DEMİŞTİ! HDP IRAK VE SURİYE'DEN ÇEKİLMEYİ VAAT ETTİ
Türkiye terör örgütlerini bulundukları yerde yok etme stratejisine geçmişti. Bu kapsamda Irak ve Suriye'deki terör operasyonlarını sürdürmek için Meclis'ten tezkere onayı istendi. CHP ve HDP tezkereye 'Hayır' oyu kullandı. CHP'nin bu tavrı o günlerde Kandil'deki teröristlerden övgü almıştı. Gelinen noktada HDP, "Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız." vaadini bildirgeye ekledi. Tezkereye, 'Hayır' diyerek daha önce de bu duruma destek veren Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin bu önerisini de kabul etmiş olması muhtemel.
ZORUNLU DİN DERSİ KONUSUNDA DA HEMFİKİRLER
HDP, Diyanet'in kapatılması ve yerine İnanç Bakanlığı'nın açılmasını önerirken, zorunlu din dersini de kaldıracaklarını açıkladı. CHP'nin de Diyanet'ten rahatsız olduğu biliniyor. Bu öneriye ne cevap verildiği bilinmezken, zorunlu din dersinin kaldırılması noktasında CHP'nin tutumu da HDP ile aynı. Daha önce CHP'nin seçim bildirgesinde de bu ifadeler yer almıştı. CHP, din dersinin seçmeli olmasını istiyor. Saadet Partisi'nin bu maddeye nasıl baktığı ise muamma...
BAŞKAN ERDOĞAN: NEYİN PAZARLIĞINI YAPTINIZ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısında HDP ile 6'lı koalisyonun pazarlığına tepki göstermişti. Erdoğan, "Gizli kapılar ardında ne vaat ettiniz? Neyin pazarlığını yaptınız?" demişti.
PKK'NIN DESTEĞİ DE 7'Lİ İTTİFAKA
Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Bese Hozat, Duran Kalkan yaptığı açıklamalar ile Cumhur İttifakı'nın gitmesi gerektiğini söylüyor. Cumhur İttifakı'nın kalmasının kendileri için durumu zorlaştırdığını itiraf eden PKK, 7'li koalisyonu birleşerek ittifakı devirmesine olumlu bakıyor. Bu kapsamda Bese Hozat isimli terörist yaptığı açıklamada, seçim sonrasına kadar eylemsizlik kararı aldıklarını açıkladı. Terör saldırılarını durdurarak, HDP üzerinden koalisyonun zorda kalmaması hedefleniyor.