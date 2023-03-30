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Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Güneş’te tespit edilen kara lekelerin oluşturduğu Güneş rüzgârlarının yarın Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Güneş fırtınasının iletişim araçlarını, elektronik aletleri ve interneti etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Ekleme: 30.03.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.03.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir hafta içinde Güneş yüzeyinde ikinci bir kara leke tespit etti.


Yaklaşık 20 Dünya büyüklüğündeki “koronal delik” olarak adlandırılan bu kara leke, gezegenimiz açısından tehlike arz etmese de Dünya üzerinde bazı etkilere sahip olabilir.


Uyduyu etkileyebilir
NASA'nın önceki gün saptadığı koronal delik, Güneş'in manyetik alanının uzaya saçılmasıyla oluşan bir yapı. NASA'nın gözlemlediği bu kara lekenin gezegenimize doğru saatte 2.8 milyon kilometre hızla hareket eden bir Güneş rüzgârı oluşturacağı bekleniyor. Yarın Dünya'ya ulaşması öngörülen rüzgârların, gezegenin manyetik alanını ve buna bağlı olarak uydu bağlantılarıyla teknolojik altyapıyı etkileyebileceğinden endişe ediliyor.


NASA'nın bir haftada gözlemlediği ikinci koronal delik oldu. İlki 23 Mart tarihinde tespit edilmiş ve ABD'nin Arizona eyaletinin güneyinde aurora'lar oluşturmuştu.
Güneş Fırtınası Dünya için direkt bir tehdit unsuru oluşturmasa da, ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak uydulara, enerji hatlarına, elektronik altyapıya, internet ve GPS koordinatlarına zarar verebilir. Belirli sürelerle ortaya çıkan güneş fırtınaları gökyüzünde mor ve yeşil renkli aurora'lar oluşturuyor.

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir
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