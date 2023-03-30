Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.