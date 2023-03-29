İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları belli oldu: 20 bin 920 konut hak sahibini buldu

16 Mart tarihinde başlayan TOKİ İstanbul kura çekimi, Tuzla TOKİ kura çekilişi ile başladı. İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları ile 20 bini 920 konutun hak sahibi belli oldu. Bugün de devam eden TOKİ Tuzla çekilişi 746 yedek çekimi yapıldıktan sonra sona eriyor. Ardından tüm hak sahipleri e-Devlet'e işlenecek. Peki kimler hak sahibi oldu? İstanbul TOKİ kura çekimi diğer ilçelerde ne zaman başlayacak? İşte Tuzla TOKİ kura çekilişi detaylarıyla Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi ve Tuzla TOKİ kura sorgulama ekranı...

Tuzla TOKİ kura çekimi bugün de kaldığı yerden devam ediyor. İlk İstanbul Tuzla TOKİ kuraları 16 Mart'ta çekilmeye başlanmıştı. Bugün de devam eden TOKİ Tuzla çekilişi 746 yedek çekimi ile sona eriyor. Sıra diğer İstanbul TOKİ kuralarına gelecek.İstanbul'da il genelinde 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 'İlk Evim' projesi kura çekimleri 13. gününde Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde TOKİ Tuzla kura çekilişi ile devam ediyor. TOKİ Tuzla kura sonuçları bugün yapılacak 746 yedek çekiminin ardından e-Devlet'e işlenecek. Vatandaşlar bilgilerini girerek çekiliş sonucunu öğrenebilecek.Tuzla TOKİ kura sonuçları listesinde yer alacak tüm isimler netleşti. İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişleri bugün sona ererken 27 Mart tarihinde başlayan TOKİ İstanbul müstakil arsa kura çekilişleri de devam ediyor. İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları 4500 hak sahibi için belli oldu. 6500 hak sahibinin TOKİ arsa kura sonuçları için çekilişi bugün kaldığı yerden devam ediyor. Yarın da 540 konutun hak sahibini belirlemek için Çatalca TOKİ kura çekimi başlayacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimleri 19 Nisan'da Arnavutköy-Başakşehir-Esenler TOKİ kura çekimi ile son bulacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim' projesinde İstanbul için planlanan 50 bin sosyal konuttan, Tuzla'da devam eden kuralar sonucunda 20 bin 920 konutun hak sahibi belli oldu.İstanbul'da il genelinde 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 'İlk Evim' projesi kura çekimleri 13. gününde Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde TOKİ Tuzla kura çekilişi ile devam ediyor.16-29 MART 2023Tuzla - 20 bin 920 konut27 MART 2023 - devam ediyorMerkez - 10 bin müstakil arsa30 MART 2023Çatalca - 540 konutSilivri Selimpaşa - 200 konut1-19 NİSAN 2023Arnavutköy/Başakşehir/Esenler - 28 bin 340 konut