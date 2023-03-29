CHP'li İBB yönetimindeki İETT'ye ait metrobüsler iş makineleriyle parçalandı...

CHP'li İBB yönetimindeki İETT'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Kaydedilen görünülerde İETT'ye ait metrobüsün iş makineleriyle parçalandığı görüldü. O görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Hemen hemen her gün bir arıza haberiyle gündeme gelen İETT, bu kez tartışılacak bir görüntüyle tepkilerin hedefi haline geldi.Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir metrobüsün iş makineleriyle parçalandığı görüldü.Görüntüleri servis eden vatandaş, 'Bugün 15'e yakın metrobüs bu şekilde parçalandı' dedi.