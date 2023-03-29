CHP'li belediye yaya geçidine çit yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kadir Albayrak, Kemal Kılıçdaroğlu ile adalet yürüyüşüne katılmış ve herkes için adalet sloganıyla yürümüştü. Fakat herkes için adalet isteyen Kadir Albayrak, halkın mağduriyetine sessiz kalırken özellikle Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkii halkını ve esnafını mağdur ediyor.

Yaya geçidini çit ile kapatarak gündeme gelen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kadir Albayrak, Tekirdağ tarihine geçti.Yaya geçidini kapatarak o bölgedeki esnafı bitirme aşamasına getiren başkanın burada bulunan kamu kurumları olan Adliye ve Göç İdaresinin taşınmasına neden olduğu iddia edilirken esnafın da kazancına büyük darbe vurdu.Aynı bölgede bulunan kaldırımı vatandaşın defalarca iletmesine rağmen yapmayarak birçok kişinin düşüp yaralanmasına ve mağduriyetine neden olan başkan Albayrak'ın bu köprübaşı inadının sebebi merak ediliyor.Vatandaştan edinilen bilgilere göre bu kaldırımda yaşlı bir kadın düşerek ambulansla götürülmüş birçok yaralanmalar olmuş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Kadir Albayrak'a defalarca iletilmesine rağmen bu kaldırım yapılmamış.Vatandaş soruyor; 'Burada biri düşüp başını çarpıp ölürse, hesabını kim verecek?'