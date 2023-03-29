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Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen ittifak için kirli işbirliğine karşı çıkarak istifasını verdi. İstifanın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk grup toplantısında konuştu. Toplantıda bir kere bile Cumhurbaşkanı adayları olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı anılmadı.

Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı
Ekleme: 29.03.2023 - 13:28 Güncelleme: 29.03.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen ittifak için kirli işbirliğine karşı çıkarak istifasını verdi. İstifanın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk grup toplantısını düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nu istemediği için masayı dağıtmıştı
Geçtiğimiz haftalarda Meral Akşener Altılı Masa için 'Biz de İYİ Parti olarak iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'dur. Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız.'' diyerek masadan ayrılmıştı. Masaya dönmesi için Akşener'e sunulan teklif, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisiydi. Krizin çözülmesinin ardından Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklandı. Adaylığın açıklandığı esnada Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Akşener'in surat ifadesi dikkat çekmişti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha göstermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasından sonra partisinin ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda seçimle alakalı açıklamalarda bulunan Akşener, İmamoğlu ve Yavaş için ''Biz Mansur Başkan'la, Ekrem Başkan'la Kahramanmaraşlı, Hataylı kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz.'' dedi. Toplantı boyunca konuşmasında bir kez olsun kendi Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını geçirmedi.

Akşener, istemediği Cumhurbaşkanı adayıyla Erdoğan'a meydan okumaya devam ediyor
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği için zamanında masayı dağıtan ve masa için 'Noter Masası' diyen Akşener, Erdoğan'a meydan okumaya devam ediyor. Seçim hakkında açıklamalarda bulunan Akşener, 'Artık hesap vakti geldi, çattı, Sayın Erdoğan. 14 Mayıs akşamı, milletimizin gür sesini, iliklerine kadar hissedeceksin. Görmezden geldiğin millet iradesini, dimdik karşında göreceksin. Milletimizin şaşmaz terazisi, seni 14 Mayıs'ta tartacak. O sandık gelecek ve 14 Mayıs'ta, hak yerini bulacak! Hazır ol, artık çok az kaldı.' şeklinde yaptığı açıklama ile birlikte partisinin grup toplantısından seslendi.
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