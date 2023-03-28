Yedili Masa'nın ittifakı Karamollaoğlu'ndan büyük gaf: 'PKK'ya ve HDP'ye kim silah veriyor? Amerika'

Terör örgütü PKK, seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi çağrısı yapmıştı. Ayrıca PKK'nın siyasi ayağı HDP de Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra aday çıkarmayacaklarını açıklamış ve altılı masanın adayını destekleme kararı almıştı. Karamollaoğlu dün gece katıldığı KRT TV'de açıklamalarda bulunurken gaf yaptı.Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "PKK'ya ve HDP'ye kim silah veriyor?'' ifadesini kullandı. Pot kırdığını fark eden Karamollaoğlu, "Şey, HDP diyorum... Suriye'deki koluna, kim veriyor? Amerika..." diye lafını değiştirmeye çalıştı.Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, 2 sene önceki konuşmasında, Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi gerektiğini, bunun ABD'nin menfaatine olduğunu, bu yüzden Türk muhalefetinin desteklenmesi gerektiğini ifade etmişti.Karamollaoğlu'nun itirafı, ABD'nin, ABD tarafından desteklenen PKK'nın ve HDP'nin Erdoğan'a karşı nasıl birleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.