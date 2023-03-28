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Murat Kurum deprem bölgelerinde esnaflar için geçici iş yerlerini açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde geçici konutların yanı sıra esnaf için de geçici iş yerleri hazırlandığını duyurdu.

Ekleme: 28.03.2023 - 14:05 Güncelleme: 28.03.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum deprem bölgelerinde esnaflar için geçici iş yerlerini açıkladı
Deprem bölgelerinin yaraları sarılmaya başlanıldı...

11 ili etkileyen depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin ardından vatandaşların hayat mücadelesi yeniden başladı.

Depremlerin ardından binlerce vatandaşın ev ve iş yeri enkaza dönüştü.

Moloz yığınları arasında eşyalarını arayan esnaf yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

Devlet millet el ele devam eden süreçte kalıcı konutların inşasının yanı sıra kentlerin ekonomik olarak kalkındırılması için de çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda afet bölgelerine geçici konteyner kentler kuruldu.

"Ticari hayatın devamlılığı önemli"
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde esnaflar için çalışma yapıldığını açıkladı.

Kurum yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

11 ilimizin normale dönmesi, şehrin canlanması için ticari hayatın devamlılığı önemli!

Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz.
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