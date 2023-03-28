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İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok bölgesinde başlayan yağmur nedeniyle CHP'li Beylikdüzü'nde yollar göle döndü. Birçok vatandaş yürümekte zorluk çekerken, araçlar da suda mahsur kaldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!
Ekleme: 28.03.2023 - 12:30 Güncelleme: 28.03.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili yaptığı uyarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. 

CHP'li İBB'nin altyapıdaki işbilmezliği ve Meteoroloji'den yapılan uyarıları dikkate almaması nedeniyle; İstanbul'un birçok bölgesinde her yağışta aynı manzara ile karşılaşıyor. Gece boyu aralıklarla devam eden yağışın ardından da bazı ilçelerden su taşkınları haberleri gelmeye başladı.

Beylikdüzü ilçesinde yağan yağmurun ardından yollar göle döndü, trafik felç oldu. Kavaklı Mahallesi'nde göle dönen kavşakta mahsur kalan bir vatandaş, o anları kaydederken; 'Şuan sudayım. Arabalar yüzüyor. Görüyorsunuz şu hali berbat durumda' ifadelerini kullandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!

Ara sokaklardaki rögarlardan yaşanan su taşkınları ise; yıllardır CHP idaresinde yönetilen belediyenin altyapıdaki yetersizliğini yeniden gözler önüne serdi. Gürpınar Mahallesi'ndeki bir caddede rögarın taştığını kaydeden vatandaş; 'Rögarlar açık olduğu halde, diğer rögar kapağı taşmış durumda. Şu anda su kaldırım seviyesinde.' diyerek serzenişte bulundu. 

İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!

Öte yandan Saadetdere köprü altına dolan su nedeniyle sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Köprü altında oluşan sel sularını gören vatandaşlar 'Deniz gelmiş' yorumunda bulundu. 

İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!

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