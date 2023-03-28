FETÖ'cü Hakan Şükür'e 'ittifak' mesajları veren CHP'li Fatma Yavuz: Beğenmezseniz oy vermezsiniz

Daha önce Diyanet'ten atılan ve sapkın LGBT savunuculuğu yaparak başörtüsünü çıkarmayı göze alan CHP'li Fatma Yavuz'dan bir skandal hamle daha geldi.Fatma Yavuz, milletvekilliği aday adaylığını duyurduğu videolu paylaşıma yorum yapan FETÖ firarisi Hakan Şükür'le mesajlaşarak adeta ittifak mesajlaşması yaptı.FETÖ'cü Hakan Şükür, Yavuz'un gönderisinin altına,'Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece'' yorumunu yaptı.CHP'li Fatma Yavuz ise, ''Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek'' ifadelerini kullanarak FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ittifak mesajlaşması gerçekleştirdi.CHP'li Fatma Yavuz ve FETÖ firarisi Hakan Şükür arasında yaşanan bu dialog parti tabanından büyük tepki topladı. Sosyal medyada adeta linç edilen Yavuz, kendisini eleştirenlere Twitter'da katıldığı 'Fatma Yavuz niye linç ediliyor' isimli bir sohbet odasındaki konuşmasında meydan okudu. Özür dilemeyeceğini belirten Fatma Yavuz, 'Adaylıktan çekilmiyorum, siz kimsiniz bana adaylıktan çekil diyeceksiniz. Ne cüretle! beğenmezseniz oy vermezsiniz. Demokrasiye tahammül edeceksiniz' ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LGBT açıklamalarına da yanıt veren Yavuz, 'Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Tek bir LGBT'li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım.' dedi. Gelen tepkilere de göğüs gereceğini söyleyen Fatma Yavuz, 'Bunun üstüne de gider paşa paşa yatarım. Elimizden gelen herseye yapacağız lütfen bu nefret politikalarına bir son verin. LGBTli bireyler de bizim kadar bu ülkenin eşit bireyleridir. Bizim kadar hak sahibidirler. Kimseyi ötekileştirmeye hakkınız yok' ifadelerini kullanmıştı.