Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkalarına anlatıp da seyreden konumda değiliz

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor...Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV) çevrim içi olarak düzenlenen 'TDV İyilik Buluşmaları' programına katıldı.TDV Genel Müdürü İzani Turan ile Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın da yer aldığı programda Erbaş, Ankara geneli din görevlileri ve TDV gönüllülerine hitap etti.Ali Erbaş burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Ramazan ayı hakikaten bütün güzelliğiyle geldi. Rahmet günlerini idrak ediyoruz. Ankara'nın manevi mimarları olarak ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Camilerinizde yapmış olduğunuz vaazlarınızla, hutbelerinizle, cami dışı faaliyetlerinizle hakikaten başkanlığımızın, milletimizin yüz akısınız.Erbaş, depremlerde din görevlilerinin ve vakıf gönüllülerinin milletin kalbindeki yerinin ne kadar büyük olduğunu gördüklerini belirterek şöyle konuştu:Tarihte kısa süre içerisinde iki büyük depreme rastlamıyoruz. O açıdan milletimizin yaşadığı bu büyük afette en yakınında olanlardan olduk. Hep diyoruz; doğumundan ölümüne kadar milletimizin yanındayız, ölümünden sonra da yanındayız. Onların ruhlarına okuduğumuz hatimlerden tutunuz da yaptığımız dualara, yakınları için yapmış olduğumuz yardımlara kadar.Şu ana kadar deprem bölgesinde 50 bine yakın personelin görev aldığını dile getiren Erbaş, 'Kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışan görevlilerimiz, vakıf çalışanlarımız Allah hepinizden razı olsun.' dedi.'İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız' ayetine atıfta bulunan Erbaş, şöyle konuştu:Kürsülerden, hutbelerden başkalarına anlatıp da seyreden konumda değiliz. Yapan, alanda olan, milletimizin yanında olan, gerektiğinde arama-kurtarma işinde, cenaze, tekfin, teçhiz ve defin işlerinde, bunların dışında şimdi ağırlık verdiğimiz manevi destek hizmetlerinde hepsinde varız.