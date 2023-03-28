Arnavutköy'de kamyon yola devrildi! Hadımköy istikameti kilitlendi
Arnavutköy'de İBB ekiplerinin yol çalışması yaptığını son anda fark eden kamyon şoförü ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken yolun Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştuğu öğrenildi.
Arnavutköy'de İBB ekiplerinin yol çalışması yaptığını son anda fark eden kamyon şoförü ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken yolun Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştuğu öğrenildi.
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