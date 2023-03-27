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İnce’den CHP’ye ‘FETÖ’ göndermesi: 'Ellerini ovuşturdular...'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı. CHP'ye yakın hesapların sosyal medyada imza sürecini baltalamaya çalışmasıyla ilgili konuşan İnce, "Parti Sözcümüzün açıklamasını yarıda kesip videolar yaptılar. FETÖ'cülerden çok şey öğrenmişler" dedi. 100 bin imzayı toplayan İnce yaptığı konuşmada "Ellerini ovuşturdular, aman toplayamasın diye iftira attılar. Sahte evraklar düzenlediler. İkinci gün baktılar imza toplanıyor, bu defa başka türlü sahtekarlıklar yaptılar. Tam FETÖ taktiklerini uyguladılar." ifadeleriyle CHP'yi suçladı.

İnce’den CHP’ye ‘FETÖ’ göndermesi: 'Ellerini ovuşturdular...'
Ekleme: 27.03.2023 - 10:07 Güncelleme: 27.03.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
İnce’den CHP’ye ‘FETÖ’ göndermesi: 'Ellerini ovuşturdular...'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için 100 bin imzayı toplamasının ardından kameralar karşısına geçerek, basın toplantısı düzenledi. CHP'lilerin sosyal medyada kendisinin adaylık sürecini engellemeye çalışmasına vurgu yapan Muharrem İnce, 'Sahte evraklar düzenlediler. İkinci gün baktılar toplanıyor, 'imzalar toplandı' sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attılar. Tam FETÖ taktiği uyguladılar.' dedi.


'TAM FETÖ TAKTİĞİ UYGULADILAR'

Muharrem İnce, 'İftiralar attılar, sahte evraklar düzenlediler. İkinci gün baktılar toplanıyor, 'imzalar toplandı' sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attılar. Tam FETÖ taktiği uyguladılar. Beykoz'dan otobüs kaldırılıyormuş, insanların kafasını karıştırmak için... Parti Sözcümüzün açıklamasını yarıda kesip videolar yaptılar. FETÖ'cülerden çok şey öğrenmişler.' açıklamasında bulundu.

'GENEL MERKEZ VE BELEDİYE BESLEMELERİ'

İnce, 'Yalanlara inanmadınız, iftiralara itibar etmediniz, saldırılara siper oldunuz, firari FETÖ'cüler, PKK'lılar genel merkez ve belediye beslemeleri seni de bölücü ilan etti güzel kardeşlerim... Helal olsun çocuklar çok güzel direndiniz. Hiç merak etmeyin bu çıkar şebekelerini yerle bir edeceğim. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bu trolleri destekleyenler, besleyenler Türkiye'ye demokrasi getiremez, trollerden medet umanlar PKK'lılardan, FETÖ'cülerden medet umanlar Türkiye'yi özgürleştiremez, Türkiye'yi zenginleştiremez.' sözlerini kullandı.

107 CHP'LİYE YANIT: CHP ANTİ-DEMOKRATİKLEŞTİRİLİRKEN NE YAPTINIZ?'

CHP'de milletvekiliği yapmış 107 ismin kendisine yönelik yaptığı 'dayanışma' çağrısına yanıt veren İnce, 'O arkadaşlara şunu söylüyorum: Arkadaşlar CHP'nin tüzüğü anti-demokratikleştirilirken ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Saraya giden CHP'li yalanını ortaya attığınızda ne yaptınız? Atatürk'e CHP içinde hakaret edilirken ne yaptınız? Ön seçim kaldırılırken, partideki bu tüm anti-demokratik uygulamalar yaşanırken gıkını çıkarmayanlar koltuk derdine düşenler bana bugün demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Ben 16 sene vekillik yaptım. Birinizden bir tepki görmedim. Atatürk'e 'Dersim Katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdi mi? Çok inandırıcı gelmiyorlar bana. ' dedi.

Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme iddiaları içinse, 'Benimle ilişki kuran olmadı, görüşme talebi olmadı. Nokta' sözlerini kullandı.


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