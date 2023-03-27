Hamza Dağ'dan FOX TV'deki muhalefet propagandasına tepki

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.Partilerin seçim çalışmaları hız kesmeden devam ederken bir yandan da muhalif medyada propaganda dozu artıyor.Amerikan sermayesi FOX TV, muhalefete oy isteyecek boyutlara ulaştı.FOX Ana Haber'in sunucusu Gülbin Tosun, son bülteninde muhalefet için kadınlardan oy istediği açıklamalarıyla gündeme geldi.Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması ile başlayan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kaldırılacağına yönelik tartışmalara değinen Tosun, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım. Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?Bunun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, sosyal medya hesabında FOX TV'de gündeme gelen açıklamaya tepki gösterdi.Dağ yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:FOX TV’ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK’nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz.