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CHP'li Yavuz ile FETÖ'cü Şükür arasında 'ittifak' mesajları: Az kaldı

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan, LGBT savunuculuğu uğruna başörtüsünü çıkarmayı göze alan ve 'Elhamdülillah Ermeni'yim' sözleriyle bilinen Fatma Yavuz, CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı oldu. Fatma Yavuz, şimdi de FETÖ'cü Hakan Şükür'e sosyal medya hesabından ''az kaldı Hakan Bey' diye tweet attı.

CHP'li Yavuz ile FETÖ'cü Şükür arasında 'ittifak' mesajları: Az kaldı
Ekleme: 27.03.2023 - 15:37 Güncelleme: 27.03.2023 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Yavuz ile FETÖ'cü Şükür arasında 'ittifak' mesajları: Az kaldı
Diyanet'ten atılan ve LGBT savunuculuğu yapan Fatma Yavuz'un, Twitter'dan FETÖ'cü Hakan Şükür'e yazdıkları şaşırtmadı. CHP Milletvekili Aday Adaylığını ilan ettiği videoyu paylaşan Yavuz'un gönderisinin altına FETÖ'cü Hakan Şükür cevap yazdı: ''Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece.''

''Hakan Bey az kaldı''
Hakan Şükür'e cevap veren Fatma Yavuz, ''Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek'' ifadelerini kullandı.


CHP'li Yavuz ile FETÖ'cü Şükür arasında 'ittifak' mesajları: Az kaldı



'LGBT'li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım'
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LGBT açıklamalarına yanıt veren Yavuz, 'Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Tek bir LGBT'li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım.' dedi. Gelen tepkilere de göğüs gereceğini söyleyen Fatma Yavuz, 'Bunun üstüne de gider paşa paşa yatarım. Elimizden gelen herseye yapacağız lütfen bu nefret politikalarına bir son verin. LGBTli bireyler de bizim kadar bu ülkenin eşit bireyleridir. Bizim kadar hak sahibidirler. Kimseyi ötekileştirmeye hakkınız yok.' ifadelerini kullanmıştı.
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