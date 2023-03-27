Bakan Soylu'dan kazada şehit olan polis memuru için başsağlığı mesajı

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis motosikletinin ters yola giren çekici ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.Kaza sonrası başsağlığı mesajı yayımlayan Bakan Süleyman Soylu paylaşımında, "Samsun'da görevi başında geçirdiği elim trafik kazasında şehit düşen Kahraman Polisimiz Mustafa Ata Traş'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im, şehidimizin makamını âlî eylesin; ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin" dedi.