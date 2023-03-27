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50'nci günde ders zili ilk kez çaldı! Depremin vurduğu 4 ilde eğitime başlandı: Hatay, Kahramanmaraş..

Afetin merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlanmasına karar verildi. 50'inci günde ilk kez ders zili buruk çaldı.

50'nci günde ders zili ilk kez çaldı! Depremin vurduğu 4 ilde eğitime başlandı: Hatay, Kahramanmaraş..
Ekleme: 27.03.2023 - 09:04 Güncelleme: 27.03.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
50'nci günde ders zili ilk kez çaldı! Depremin vurduğu 4 ilde eğitime başlandı: Hatay, Kahramanmaraş..
Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli afet, toplamda 11 ili enkaza çevirdi.

Depremin 50'nci gününde de çalışmalar devam ediyor, yaralar sarılıyor, afet konutları için ilk temeller atılıyor.

Yurdun dört bir yanından bölgelere akın eden gönüllüler, devletin tüm kurumlarıyla ortak bir çalışma yürüterek, depremden en çok etkilenen çocuklar için harekete geçti.

Bölgelerde, çadırlar okullara çevrildi ve çocuklara eğitim verilmeye başlandı.

Depremin vurduğu kentlerde Milli Eğitim Bakanlığının toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı.

Yapılan onarımların ardından kentlerde kademeli olarak okullar açılmaya başlandı.

Kahramanmaraş
Depremin vurduğu 4 ilde bugün ders zilleri buruk çaldı. Bin 127 okulun bulunduğu Kahramanmaraş'ta 12 okul yıkıldı.

Bölgede enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı sürerken eğitim için yapılan çalışmalar sonuca ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, depremden en az etkilenen ilçelerden Ekinözü ve Andırın'da 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdi.

Hatay
Öte yandan afetten önemli ölçüde etkilenen Hatay'da da bin 315 okuldan 5'i yıkıldı. Kentteki 7 ilçede 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda; Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çaldı.

Malatya
Malatya'da ise hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda eğitime başlandı.

Adıyaman
Son olarak Adıyaman'da; Kahra, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi.

Depremin yıktığı kentlerdeki diğer ilçelerde okulların ne zaman açılacağına ise valilik karar verecek.
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