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Hatay'da kurulan Konya Konteyner Kent'te son aşamaya gelindi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da bitme aşamasına gelen birinci etap Konya Konteyner Kent'te incelemelerde bulundu. Altay, konteyner kentin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Ekleme: 26.03.2023 - 15:07 Güncelleme: 26.03.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da kurulan Konya Konteyner Kent'te son aşamaya gelindi
Türkiye, 49 gün önce asrın felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı deprem, ülkenin güneyindeki 11 ili enkaza çevirdi.

Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Enkaza döne şehirlerin yeniden ayağa kalkması için büyük bir mücadele veriliyor.

Devletin tüm kurumları, bakanlar, STK'lar, Mehmetçik ve gönüllüler ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi takdir topluyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ise deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla tüm kamuoyundan takdir toplamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri ve odalarla birlikte Hatay'a kazandıracağı birinci etap konteyner kentte çalışmalar bitmek üzere.

'Son aşamaya gelindi'
Hatay'da yapımı devam eden 1. Etap Konteyner Kent çalışmalarını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay, Selçuklu belediyeleri ile Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'yla birlikte inşa ettikleri konteyner kentlerin ilk etabının son aşamasına geldiğini söyledi.

'Konyalılar adına Hatay'daki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmayı hedefliyoruz'
Önümüzdeki hafta sonuna kadar Hataylı depremzedeleri konteyner kente yerleştirmeyi planladıklarını ifade eden Başkan Altay şu ifadeleri kullandı:

Sadece barınma alanları değil, çamaşırhaneleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle Konya'ya yakışır bir konteyner kenti inşallah inşa etmiş olacağız. Burada 432 konteyneri indirdik. İkinci etapta da altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Konteynerlerimiz geldikçe inşallah sayıyı bine tamamlayarak Konyalılar adına Hatay'daki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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