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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftar yaptı: Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının maneviyatına vurgu yaparak birlik beraberlik mesajları verdi. Deprem felaketinin yaşandığı kentlerin ayağa kaldırılacağını da belirten Erdoğan, bir yıl içerisinde toplam 650 bin konutun inşa edileceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftar yaptı: Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz
Ekleme: 26.03.2023 - 20:11 Güncelleme: 26.03.2023 - 21:24 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftar yaptı: Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Misafir Edilen Depremzedelerle İftar Buluşması programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Geçici Ticaret Merkezleri geri dönüşü hızlandıracak. Amacımız 1 yılda 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ramazanda gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz şarttır.

Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızla toparlanmayı sağlamak kolay değildir.

Depremzedelerimiz de milletimiz de şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir çalışma yaparak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftar yaptı: Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz

'Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz'

Devletimiz ilk günden beri halkımızın yanındadır. Dost ve kardeş ülkelerin destekleri elbette unutmayacağız. Felaketin büyüklüğü ve iklim şartları nedeniyle bir takım eksikliler yaşanmıştır. Bunların telafisi de yapılmıştır. Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftar yaptı: Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz

Yerinde dönüşecek yerleri de sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız. Ramazan vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kalıcı konutlarımızın temel atma törenlerini de gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz çalışacağız. Kahramanmaraş'ı Hatay'ı Adıyaman'ı depremde zarar gören şehirleri yeniden ihya edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Vatandaşlarımız yurtlarda farklı şehirlerde kalıyorlar. Buralardan bir an önce geri dönecekler. Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla, geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla, tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin hızlanacağını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftar yaptı: Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz

'Diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimiz de ihmal edilmiyor'

Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasarsız binalarda zaten oturulabiliyor, az hasarlı binalarda ufak bir tadilatla oturulabiliyor. Ölen vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama yapacağımız kalıcı konutlarla bunu bir nebze azaltabiliriz. Belediyelerimiz Ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem bölgelerini ilçe ilçe paylaştı. Diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimiz de ihmal edilmiyor. Ramazan ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşliğin bizim medeniyetimizde çok müstesna bir yapısı var. Türkiye'nin yeni bir katılıma hazırlandığı bu dönemde böyle bir kucaklamaya ihtiyaç duyuluyordu. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bizi yine yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.


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