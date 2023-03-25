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Beyaz Gazete
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'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!

'Terörün olduğu yerde olmayız' şeklinde ifadelerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verileceğini söylemişti. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından da, "Kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek." ifadelerine yer vermişti. Ağıralioğlu'nun iki yüzlü siyaseti sosyal medyada büyük tepki topladı. Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Ağıralioğlu; "Aziz hatırasına özlem ve hürmetle Muhsin Başkan'a rahmet olsun. Muhsin Yazıcıoğlu, makamlara, mevkilere bükülmemeyi ve "Doğrulukla kaybetmeyi göze almak..." ahlâkını bize öğreten, yegâne siyasi irademizdir. Kabri nur, mekânı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerine yer verdi. Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından 'samimiyetsiz' bulundu. Ağıralioğlu'na, 'Yapma, bu kirli masada olma. Muhsin Başkanı'nın yolundan sapma' şeklinde yorum yağdı.

'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
Ekleme: 25.03.2023 - 21:21 Güncelleme: 25.03.2023 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 2 gün önce Altılı Masa'ya ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu. Ağıralioğlu; 'HDP'den oy alacağına kaybetsin daha iyi', 'Çocuk katillerini methedenlerden 1 oy bile istemiyoruz', 'Bize Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modeli sunuldu', 'Masaya terör gölgesi düştü', 'Bölücülüğün pazarlık masasını kurdular', 'PKK'yı övenlerin pazarlık ettiği masa', 'Muhalefet ilkesizleşti', 'Masada bize pusu kuruldu', 'Elinize güç geçince bize ne yapacağınızı gösterdiniz' gibi ifadeler kullanmıştı.

'BEN İTİRAZ ETTİM'

2 gün sonra Habertürk'te canlı yayına çıkan Ağıralioğlu, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Ben itiraz ettim efendim. İtirazım da partime değil, genel başkanıma değil. İtirazım partime ve genel başkanıma yapılanlara. Bizim kırmızı çizgilerimiz var biliyorsunuz.' cevabını verdi.

'OYLAR KIZGIN VERİLECEK'

'Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyor musunuz?' sorusu sorulan Ağıralioğlu şu ifadelerde bulundu:

'Bir partinin içerisinde genel başkanın istişare sürecine dahil olduğu, iradesini beyan ettiği, 'mızıkçılık yapacağım' ve 'evcilik oynar gibi davranacağım' iradesini temsil etmiyorum. Ben milletten duyduğumu masaya arz ediyorum. Şunun bilinmesini istiyorum; (Oyların) kırgın, kızgın, üzgün ve hırpalanmış verileceğini duyulsun istiyorum. İstişareden çıkan kararlara uyulmak zorundadır. Ergen çocuk gibi davranılmaz.'

'VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIM'

Sosyal medya hesabından da bir açıklamada bulunan Ağıralioğlu, 'kendisinin bu vebale ortak olmayacağını' belirtti. Ağıralioğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadede bulundu:

'İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.'

MUHSİN YAZICIOĞLU PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Ağıralioğlu; 'Aziz hatırasına özlem ve hürmetle Muhsin Başkan'a rahmet olsun. #MuhsinYazıcıoğlu, makamlara, mevkilere bükülmemeyi ve 'Doğrulukla kaybetmeyi göze almak...' ahlâkını bize öğreten, yegâne siyasi irademizdir. Kabri nur, mekânı cennet, makamı âlî olsun' ifadelerine yer verdi.

'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!





'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!


'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
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