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İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu

AK Parti, MHP, BBP ve YRP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın YSK’ya sunduğu protokolün detayları ortaya çıktı. Protokolde, “koltuk, makam değil, ilkeler birlikteliği” olarak tanımlanan Cumhur İttifakı’nın birinci önceliğinin depremin yaralarını sarmak ve kalıcı konutları bir yıl içinde vatandaşlara teslim etmek olduğu kayıt altına alındı.

İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ekleme: 25.03.2023 - 21:05 Güncelleme: 25.03.2023 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sunulan Cumhur İttifakı Protokolü üç sayfadan oluşuyor. Protokolde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın imzaları bulunuyor. Protokolde 4 partinin kendi isim ve amblemleri ile seçime gireceklerinin altı çiziliyor.

Cumhur İttifakı'nın protokolünde öne çıkan mesajlar şöyle:

15 TEMMUZ VURGUSU: Cumhur İttifakı, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hükümet sistemi değişikliği ile milli şuura dönüşmüştür.

AYASOFYA, KARABAĞ, MARAŞ: Yılların beklentisi olan Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulması, Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın açılması gibi tarihi adımlar atılmıştır. Karadeniz'de bulunan doğalgaz milletimiz ile buluşturulmak üzeredir. Salgınla dünyanın gıpta ettiği mücadele yürütülmüştür.

EVLER 1 YIL İÇİNDE DEPREMZELERE VERİLECEK: Türkiye dünyanın en büyük depremlerinden biri ile karşılaşmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren bölgededir. Tüm ihtiyaçlar karşılanmaktadır. En önemli ihtiyaç olan kalıcı konutların yapımına hemen başlanmış ve bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edilecektir.

İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu

ÖNCELİĞİMİZ DEPREMİN YARALARINI SARMAK: Cumhur ittifakı olarak seçime giderken birinci önceliğimiz depremin yaraların sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamaktır. Eş zamanlı olarak da tüm afetlere karşı risk yönetimi ve afet yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda mevzuat eksiğini gidermek, teknolojik, beşeri ve kurumsal kapasiteyi artırmak kararlılığındayız.

KOLTUK VE MAKAM PAZARLIĞI DEĞİL: Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini koruyarak ittifaka katılmaktadır. Bu ittifak koltuk ve makam pazarlıkları ya da paylaşımları şeklinde değil, temel ilkeler zemininde anlaşma ve hedeflere birlikte yürüme üzerine inşa edilmektedir.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU: Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin 100'üncu yılında güçlü, etkili ve küresel dengelerin belirleyicisi olan bir Türkiye hedefinin de rotasını çizmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile Türkiye için toplumsal mutabakat sağlayacak değerlerin inşasının temeli Türkiye Yüzyılı vizyonudur.

HASBİ DUYGULAR: Milletimiz, milli politikalarda lider ülke Türkiye'nin inşası için hasbi duygular ile kurulmuş Cumhur İttifakı'na desteğini sürdürecektir. Cumhur İttifakı gücü, azmini ve kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. İnşallah Yüzyıl Türkiye'nindir, yüzyılın gücü Türkiye'dir. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz.
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