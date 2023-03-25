25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 25 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Ramazan ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Yurdun Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta yağmur ve sağanak yağışlı bir Cumartesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların yerel olarak sağanak şeklinde gözlenmesi de tahminler arasında yer alıyor.Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Yarın Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde bozulma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji Deprem bölgesiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. Son tahminlere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 26.03.2023 Pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 4°C, 21°CParçalı bulutluİSTANBUL 6°C, 14°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 5°C, 18°CParçalı bulutluKOCAELİ 7°C, 19°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 4°C, 16°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluİZMİR 9°C, 19°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 22°CParçalı bulutluHATAY 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 16°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 3°C, 17°CParçalı bulutluKONYA 4°C, 16°CParçalı bulutluSİVAS 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 3°C, 17°CParçalı bulutluDÜZCE 5°C, 19°CParçalı bulutluKASTAMONU 3°C, 16°CParçalı bulutluZONGULDAK 6°C, 12°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 6°C, 16°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluTRABZON 7°C, 12°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurluÇok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 8°C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 2°C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS 0°C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA 6°C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batı kesimleri ile yarın bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın toz taşınımı beklenmektedir.ADIYAMAN 12°C, 16°CÇok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDİYARBAKIR 8°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 9°C, 13°CÇok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 12°C, 18°CÇok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı