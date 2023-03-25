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25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni rapora göre deprem bölgesi ve 50 ilde hafta sonu kuvvetli sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'ya ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Diğer illerde ise Cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Ekleme: 25.03.2023 - 09:23 Güncelleme: 25.03.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 25 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Ramazan ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Yurdun Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta yağmur ve sağanak yağışlı bir Cumartesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların yerel olarak sağanak şeklinde gözlenmesi de tahminler arasında yer alıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Yarın Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde bozulma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DEPREM BÖLGESİNE UYARI

Meteoroloji Deprem bölgesiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. Son tahminlere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 26.03.2023 Pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 İLE TURUNCU KODLU UYARI: MALATYA, ELAZIĞ, ADIYAMAN, ŞANLIURFA

BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİVAS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 6°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

TRABZON 7°C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 0°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batı kesimleri ile yarın bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın toz taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN 12°C, 16°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

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