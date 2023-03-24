Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda

Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinden sonuç çıktı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul etti. Cumhur İttifakı böylece seçime 4 parti olarak giriyor.AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı genişledi. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi, son dakikada Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.Anlaşmanın ardından Cumhur İttifakı'nı temsil eden AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Reha Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Heyetler, ittifak protokolünü imzalayarak teslim etti.HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Yapıcıoğlu, HÜDAPAR'ın AK Parti listelerinden seçime gireceğini ifade etti. Yapıcıoğlu, listelerin netleşmesi ile vekil adaylarının belli olacağını söyledi.