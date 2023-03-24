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Beyaz Gazete
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'Terörün olduğu yerde olmayız' diyen Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Bu vebale ortak olmayacağım

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, " Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım." dedi.

'Terörün olduğu yerde olmayız' diyen Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Bu vebale ortak olmayacağım
Ekleme: 24.03.2023 - 22:12 Güncelleme: 24.03.2023 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
'Terörün olduğu yerde olmayız' diyen Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Bu vebale ortak olmayacağım
İYİ Parti grubunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu bilinirken, Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde TBMM'de CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştirmişti. 'Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağız' ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, 'Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu' diye de konuşmuştu.

Ağıralioğlu bugün sosyal medya hesabından dikkat çekici yeni açıklamalarda bulundu. 'Şahsiyetimi ve iddialarımı, sahici olmayan bir sahte sürece kurban etmeyeceğim.' diyen Ağıralioğlu bu vebale ortak olmayacağını belirtti.

'Terörün olduğu yerde olmayız' diyen Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Bu vebale ortak olmayacağım


Ağıralioğlu sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Elli yıllık ömrümü ve mücadelemi sadece ve sadece kendisine adadığım; Aziz Türk Milleti: Bildiğiniz üzere, siyaseti kalbimle yapıyorum ve hep muhafaza etmeye gayret gösterdiğim nezaketli bir üslup hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim, eleştirilerimi yaptım ve de mücadele ettim.

Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakârlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım. Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim.

Siyasi rakiplerimize tenkitlerimizi ifade ederken kullandığım dile özellikle dikkat ettim. Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim. Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum.

Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım.

'Terörün olduğu yerde olmayız' diyen Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Bu vebale ortak olmayacağım

'BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIM'

İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem.

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