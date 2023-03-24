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Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan HDP’li Sırrı Sakık: Yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı alan HDP'den dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor. Eski HDP'li Sırrı Sakık, konuk olduğu yayında HDP'ye bakanlık verileceği yönündeki iddialara cevap verdi. "Bizim küçük hesaplarımız yok diyen" Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. " şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan HDP’li Sırrı Sakık: Yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz
Ekleme: 24.03.2023 - 15:53 Güncelleme: 24.03.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan HDP’li Sırrı Sakık: Yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz
HDP'nin de aralarında olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıklamıştı. Bir aday belirlemeyerek seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'den dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor. Katıldığı yayında seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan eski HDP'li Sırrı Sakık, HDP'ye bakanlık verileceği yönündeki iddialara cevap verdi.

'Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz'
Yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceklerini söyleyen Sakık şöyle konuştu:

'Biz bu sistemi değiştireceğiz. Yani bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz. Demokratik bir Cumhuriyet'i inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil, bizimle müzakere yapın. Bizimle kavga değil, barış sağlayın.'

'Herkes haddini bilecek'
Sakık, CHP-HDP ilişkisine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarına ise şu sözlerle cevap verdi:

'Siz Kürtlerin ve HDP'nin Emek ve Özgürlük Bloku'nun oylarıyla gelip Cumhurbaşkanı olacaksınız, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız, bakan olacaksınız. Size oy vereceğiz ama şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. Binde sıfır noktalarda olan siyasi partiler, bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isteyecek. Herkes haddini bilecek. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.'
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