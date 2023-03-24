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Emine Erdoğan, 30 Mart’ta BM’nin özel oturumu için ABD’ye gidiyor dünyaya: Sıfır atık çağrısı yapacak

Emine Erdoğan, BM’nin özel davetlisi olarak, ABD’de 30 Mart’ta düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuşacak. Erdoğan,Sıfır Atık Projesi’nin dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak

Ekleme: 24.03.2023 - 10:03 Güncelleme: 24.03.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan, 30 Mart’ta BM’nin özel oturumu için ABD’ye gidiyor dünyaya: Sıfır atık çağrısı yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacı taşıyor. 6 yıldır sıfır atık projesi kapsamında atılan adımlar dünyaya rol model oldu. Emine Erdoğan, Eylül 2022'de New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. İkili, iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı. Genel Kurul, 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti. BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek, Emine Erdoğan ve Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini sundu. Emine Erdoğan, bu kapsamda BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenecek özel oturuma katılmak üzere New York'a gidecek.

DÜNYAYA SIFIR ATIK ÇAĞRISI
Guterres ve Sharif ile birlikte özel oturumda hitap edecek olan Emine Erdoğan, Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını anlatacak, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak. Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da New York'a gidecek. Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada "Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu" demişti.

RAMAZAN MESAJI:

Dostluk ve kardeşlik sofrasında buluşacağız
Emine Erdoğan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Mübarek Ramazan-ı Şerif'in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz. Rahmet ve bereket ayı ramazanın ülkemize esenlik getirmesini diliyorum. Rabb'im, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin."
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