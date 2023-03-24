Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseltildi

mekliye bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, '16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz.' dedi.Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.Bayram ikramiyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.Kamu çalışanlarıyla ilgili toplu sözleşme oluyor. Asgari ücret tespit komisyonu çerçevesinde yılda 1 defa yapılıyor. Ocak 2023 tarihinde yüzde 30 zamla ilgili kısmı yapmıştık. Toplu sözleşmede yüzde 14'tü. Biz buradan refah payıyla ilgili kısmı düzenleyerek 16 puanlık artışla yüzde 30 memur maaşlarına zam yapmayı ortaya koyduk. SSK'lıları ilgilendirmeyen bir durum söz konusu. İşçi sayılan kişiler asgari ücret tespit komisyonu vasıtasıyla, memurlar sendikalarla yapılan toplu sözleşmeyle ortaya çıkan bir durum. Toplu sözleşmenin revizesini kanun olarak bizim yapmamız mümkün değil, anayasal sorun ortaya çıkmış olur. Toplu sözleşmenin kanunla düzenlenmesi toplu sözleşmenin ortadan kaldırılmasını gündeme getirir. Söylenen bir konunun olumlu tarafıyla yan etkileriyle değerlendirmemiz gerekir.Dul, yetim aylığı alanların maaşı 7500 liranın altındaysa 7500 liraya çıkacak. Paylaşım şekli kanunda düzenlenmiş. Anneye, çocuklara, erkek çocuklara, kadınsa bekar olması halinde nasıl faydalanabileceği yasada söz konusu. Her faydalanan kişi 7500 lira faydalanmayacak. Mirascılar 7500 lirayı paylaşacaklar.Emekli maaşı herkes için geçerli. SSK'lı, Emekli Sandığı, işçiler için geçerli. Devlet memurlarının en düşük emeklisi 11 bin 849 lira alıyor. 12 bin liraya yakın alıyorlar. Bağkurlu 9 bin gün prim ödemesine rağmen en düşük emekli maaşını koymazsak Bağkurlular şu anda 1. dereceden emekli olan 2 bin lira civarında Maaş alacaktı.