Bir şehri yok edebilir: Göktaşı Dünya ile Ay arasından geçecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.NASA, Bir şehri yok edecek kadar büyük bir göktaşının, bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesi arasından geçeceğini açıkladı.NASA, bu kadar büyük bir gök cisminin bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ve bunun 10 yılda bir yaşandığını söyledi.Çapı 40-90 metreBilim insanları, söz konusu göktaşının çapının 40 ila 90 metre olduğunu tahmin ediyor.Bir ay önce keşfedilen ve 2023 DZ2 olarak isimlendirilen cisim, cumartesi günü Ay'ın 515 bin kilometre yakınından geçerek, birkaç saat sonra, saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla Dünya'nın yanından geçecek.Ay'a olan mesafenin yarısından daha az bir mesafeden geçecek olan göktaşı, dürbün ve küçük teleskoplarla görülebilecek.