Van'da 'Bobi' ile aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle olan mücadelesi sürüyor...Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu olduğunu belirledi.Ekipler, takibe aldıkları aracı durdurup, arama yaptı.'Bobi' 31 kilo 770 gram uyuşturucu tespit ettiNarkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı, 2 kilo 350 gram metamfetamin olmak üzere toplam 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi.2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.