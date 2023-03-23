HDP'li Mithat Sancar, terör yandaşlığı nedeniyle cezaevinde olan arkadaşlarına özgürlük sözü verdi

Türkiye yoğun bir gündemin içinden geçiyor...Bir yandan depremin yaralarının sarılması için mücadeleler verilirken, bir yandan da tarihin en önemli seçimlerine hazırlanılıyor.14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyaset arenasında heyecan artıyor.Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nda ise krizlerin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterildi.Bunun üzerine muhalefet cephesinde ittifak görüşmeleri başladı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, masada yer alan İyi Parti'ye rağmen 20 Mart günü HDP ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen 3 ismin de yüzünün gülmesi dikkatlerden kaçmadı.Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten HDP cephesi, son olarak dün Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.Bu karar, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği yönünde yorumlandı.Bunun üzerine dün akşam Halk TV'de 'Liderler Masası' programına katılan Sancar, açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'na desteğini belli etti.Daha önce, “Demirtaş'ın Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana destek verin.” İfadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin hatırlatılmasının üzerine Sancar şöyle konuştu:“Bütün bu arkadaşlarımızın özgür olması bu iktidarı değiştirmekle mümkün.”Yapılan bu yorum, Kılıçdaroğlu'na desteğin bedeli olarak yorumlandı.