Fahrettin Koca ilk sahuru Hatay'da sağlık çalışanlarıyla yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor...Yaşanan depremlerin ardından 11 il etkilendi.Binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.Depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçmişken gelen 11 ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar yapıldı.Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerden en fazla etkilenen il ise Hatay oldu.On bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar tamamlanan Hatay'da, Ramazan buruk geçiriliyor.Bakan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:İlk sahuru, Hatay'da görevli sağlık çalışanı arkadaşlarımızla yaptık. Depremi yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız da aramızdaydı. Sohbet konularımız arasında önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar da vardı.