Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde New York'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidecek.Erdoğan, etkinlikte atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak.Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacı taşıyor.Eylül 2022'de BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Emine Erdoğan, ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.Ardından 15 Aralık 2022'de yapılan BM Genel Kurulunda, Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna sunulan 'Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi' konulu 'sıfır atık' kararı kabul edildi.Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek, Emine Erdoğan ve Türk halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sundu.Emine Erdoğan, bu kapsamda BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenecek özel oturuma katılmak üzere New York'a gidecek.Guterres ve Sharif ile özel oturumda hitap edecek Emine Erdoğan, Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını anlatacak, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak.Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılmak üzere Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da New York'a gidecek.BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu 'sıfır atık' kararını oydaşmayla kabul etti.Genel Kurulun bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres'ten, yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması istendi.Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiği vurgulanan kararla, üye devletler, BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütler, sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik edildi.BM Çevre Programı'nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesi istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında 'sıfır atık' ve 'Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı' konularında üst düzey toplantı düzenlemesi talep edildi.Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından, 'Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu.' değerlendirmesini yapmıştı.