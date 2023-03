CHP Yandaşı Can Ataklı'dan YSK üyelerine tehdit gibi sözler! Muhalefet gelirse yargılanacaksınız

Her fırsatta CHP'ye verdiği destekle bilinen Gazeteci Can Ataklı, sunuculuğunu yaptığı bir programda skandal ifadelere imza attı. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik, Başkan Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmesi durumunda YSK üyelerinin yargılanacağını iddia eden Ataklı, 'Gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.' ifadelerini kullandı.Ataklı programda şunları söyledi: Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.Yüzde yüz demiyorum ama çok yüksek. Çünkü ortaya hukuki bir şey çıkabilir. Oradaki hukukun inceliklerini çözecek hukuki bir bilgim yok. Ama baktığım zaman, eğer anayasaya aykırı bir karar alınırsa bir dava açılır ve gider. Muhalafet kazanırsa böyle bir tehlike var.Can Ataklı daha önce de 'Başkan Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük yangınlar olması lazım' ifadelerini kullanmış ve darbe imaları yapmıştı.'Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket! Çok büyük sel, çok büyük yangınlar... Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi… Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.'