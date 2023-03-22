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YSK açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresinin başladığını duyururken yeni bir uygulamayı da açıkladı.

Ekleme: 22.03.2023 - 11:46 Güncelleme: 22.03.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
YSK açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı
Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor...

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı.

Aday olmak isteyen isimler de başvuru için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor.

Bu kapsamda Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek adaylık başvurusunu yaptı.

11 adayın 100 bin imza toplaması gerekiyor
Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı.

11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

İmza süreci başladı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladığını duyurdu.

İmzalar 22-27 Mart'ta toplanacak
Adaylık başvurularının ardından gerekli 100 bin imza ise 22-27 Mart'ta toplanacak.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

"Temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecek"
Öte yandan Yener, bugün başlayan cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde yeni bir uygulamayı açıkladı.

YSK Başkanı Yener, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçiminde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız, dün Kurul’umuz tarafından ilan edilmiştir.

Bugün, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin imza toplama süreci başlamış olup 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.

Bu sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz.

Kurul’umuzun yapmış olduğu yeni bir uygulamayla bugün itibarıyla il, ilçe bazında hangi adaya imza verildiğinin, şu anda huzurda bulunan ekranda anlık olarak takibi mümkündür.

Mümkün oldukça şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır.

Zaman içerisinde de günlük veriler, gün sonunda siz değerli basın mensuplarıyla da paylaşılacaktır.
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