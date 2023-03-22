Peş peşe istifalar! Topluca AK Parti'ye katıldılar

6'lı masada istifalar devam ediyor. Gelecek Partisi'nden istifa eden Avcılar ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı.KABAKTEPE'DEN AÇIKLAMALARAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Kabaktepe, 'Türkiye'nin ortak paydası olan Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu ülke vatan millet anlamındaki zeminin en güzel taçlandırmalarından birini yaşadık. Avcılar'da bugün bir kıvılcım yaktık diyoruz. Bunun devamı da gelecektir ben ona inanıyorum. Hem İstanbul'umuzda hem diğer illerimizde bu ve benzeri katılımlar daha da fazla artarak devam edecektir.' ifadelerini kullandı.Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermişti.