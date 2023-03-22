Meral Akşener'den HDP'ye cılız tepki: Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir

Baharın habercisi Nevruz Bayramı tüm ülkede ve coğrafyada coşkuyla kutlandı.Her sene Mart ayında kutlanan, pek çok ülke ve medeniyet açısından oldukça manevi değere sahip Nevruz Bayramı'nda farklı etkinlikler düzenleniyor.Her yıl büyük bir kalabalığın bir araya geldiği kutlamalarda ise istenmeyen görüntüler yaşanıyor.Bir grubun sahiplenmeye Nevruz etkinliklerinde cesaretini nereden alındığı belli olan kesimler türlü türlü provakasyona girişiyor.Özellikle seçimlerin yapılmasına 53 gün kala söylemler ve hareketler provakasyonun seviyesini artırdı.İlk olarak geçtiğimiz pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında sözde elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlarla olayların fitili ateşlendi.Daha sonra ise Batman'da ve Mardin'de düzenlenen etkinliklerde 'Öcalan' lehine sloganlar atılınca polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.Dün ise bu söylemlerin seviyesi en üst noktaya tırmandı.Diyarbakır'da CHP'lilerin de katıldığı Nevruz programında sahneye çıkan HDP'li Ahmet Türk'ten akıl almaz cümleler geldi."Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir." diyen Türk, "Bunu hep birlikte gerçekleştirmek için hepimiz gece gündüz çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.Bu söylemleriyle yetinmeyen Türk, kalabalığı terör elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' sözleriyle coşturdu.CHP'nin ses çıkarmadığı bu terör propagandasına ise ilk tepki ittifak ortağı İyi Parti'den geldi."Bizim için Nevruz sevginin günüdür" diye Meral Akşener, "Katile özgürlük dilenme günü değildir." diyerek gizli ortak HDP'ye sert tepki gösterdi.Meral Akşener'in sert tepki gösterdiği açıklaması şu şekilde:Bizim için Nevruz, sevginin günüdür. Katile özgürlük dilenme günü değildir! Bizim için Nevruz, kardeşliğin günüdür. Düşmanlığın günü değildir! Bizim için Nevruz, birliğin günüdür. Terörün, günü değildir! Bizim için Nevruz, bastığı toprağı, cennet vatan bilenlerin günüdür; Vatanın her değerine, düşman olanların günü değildir