  • USD: 19,02 - 19,05
  • EURO: 20,50 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'ye büyük tepki! Genel Merkez önünde protesto!

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı mensupları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

CHP'ye büyük tepki! Genel Merkez önünde protesto!
Ekleme: 22.03.2023 - 16:52 Güncelleme: 22.03.2023 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
CHP'ye büyük tepki! Genel Merkez önünde protesto!
CHP Genel Merkezi önünde toplanan vakıf üyeleri, HDP ile yapılan görüşmeden dolayı CHP'yi protesto etti.

Vakfın genel başkanı Lokman Aylar, burada yaptığı basın açıklamasında, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim çalışmaları kapsamında PKK'nın temsilcisi olan siyasi parti görünümlü, şehre sızmış terör örgütü HDP ile görüşmelerine olan itirazımızı dile getiriyoruz.' dedi.

'PKK'nın uzantısı bir siyasi parti ile Atatürk'ün partisi neyin pazarlığını yapıyor?' sorusunu yönelten Aylar, terör örgütüne taviz verilerek terör sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

'Partiniz terör örgütünün izinden derhal dönmelidir'

Cumhurbaşkanlığının şerefli makamına talip olan herkesin şehit aileleriyle gazilerin duasını ve oyunu almaya mecbur olduğunu belirten Aylar, şunları kaydetti:

'Atam izindeyiz, diyen partiniz terör örgütünün izinden derhal dönmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, bunlarla ortaklık edince bu ülkeyi siz mi yöneteceğinizi sanıyorsunuz? Daha iktidar olmadan her şeyinizi kaybedeceğinizi bilmez misiniz? Atatürk'ün partisine, kurduğu Cumhuriyete ve yüce Türk milletine ihanetten derhal geri dönmelisiniz. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak bu mukaddes vatanı ne terör odaklarının hain planlarına ne de sizin siyasi ihtiraslarınıza kurban edeceğiz.'

Gruptakiler, açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi önünden ayrıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti… İstifa edecek mi?
CHP'ye büyük tepki! Genel Merkez önünde protesto!
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın temelleri atıyoruz
Karadeniz Gazı karaya çıkıyor! Tarih belli oldu: 'Bu proje 85 milyon insanımızın'
Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak
Akşener'in 'Masada yok, varız da demiyor' dediği HDP 'Masadayız' dedi
Fransa'da grev hayatı durdurdu: Akaryakıt istasyonları hizmet veremiyor
Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
İsveç NATO için her yolu deniyor! Türkiye’nin fikrini böyle değiştirecekler: Suçlu biz değiliz
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Meral Akşener'den HDP'ye cılız tepki: Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir
FED bugün faiz kararını açıklayacak!
CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı
Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor