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ASELSAN su altından gelecek tehditlere karşı harekete geçti!

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, su altı savunma sistemlerindeki tecrübesiyle yeni bir otonom su altı aracı geliştiriyor. Gelecek dönemde Türk Deniz Kuvvetlerine yerli imkanlarla geliştirilen otonom su üstü ve su altı deniz araçları kazandırılması hedefleniyor.

Ekleme: 22.03.2023 - 11:55 Güncelleme: 22.03.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
ASELSAN su altından gelecek tehditlere karşı harekete geçti!
Son dönemde askeri ve sivil ihtiyaçlar için insansız sistemler, robotlar ve otonom sistemlerin kullanımı yaygınlaşıyor.

ASELSAN da geleceğin savaş sahasında yaygın şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme ve uygulama yeteneklerine sahip platformlar üzerinde çalışıyor.

Su altı akustik ve sonar sistemleri, torpido ve torpido karşı tedbir sistemleri gibi çözümlerle önemli birikime ulaşan ASELSAN, bu kabiliyetleri su altındaki insansız sistemlerle buluşturan çözümler oluşturuyor.

İnsansız su altı sistemlerinin savunma alanında çok farklı kullanım alanları bulunuyor. Geliştirilen çözümler, gemilerin ve denizaltıların savunmasında, kritik liman ve üst bölgelerinin korunmasında kullanılıyor. Kritik limanların açığına otonom su altı araçları gönderilerek yaklaşan düşman tehdidi tespit edilebiliyor.

Bunun yanında hiçbir personeli riske atmadan su altı otonom araçlarla saldırı da gerçekleştirilebiliyor. İçerisine patlayıcı ya da mühimmat konulan araçlarla düşman unsurlar etkisiz hale getirilebiliyor.

Bu araçlardan su altı arama-kurtarma çalışmalarında da yararlanılabiliyor. Denize düşen bir hava aracının tespit edilmesinde su altı otonom araçlar katkı sağlıyor.

Söz konusu araçlar mayın tanı, teşhis ve imhası ile filo eskortu gibi alanlarda kullanılıyor.

ASELSAN'ın gündeminde hem savunma hem saldırı amaçlı olarak kullanabilecek, su altı gözetleme yapacak çözümler bulunuyor.

Şirket, bu ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlayacak bir otonom su üstü aracı tasarımına imza attı.

ASELSAN, bu alanda ortaya koyacağı ürünlerle, başta Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin deniz unsurlarına taktik alanda önemli yetenekler kazandırmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki dönemde Türk Deniz Kuvvetlerine yerli imkanlarla geliştirilen otonom su üstü ve su altı deniz araçları kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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