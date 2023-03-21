Türk halkının yüzde 65,6’sı kentsel dönüşümden yana

Kentsel dönüşüm uzun yıllardır hayatımızda yer alan oldukça önemli bir konu. Üzerine şarkılar yazılarak içselleştirmiş olsak da hala kentsel dönüşüme sıcak bakmayan bir grupta yer alıyor. Peki, yaşanan deprem sonrasında Türk halkı kentsel dönüşüm hakkında ne düşüyor?Areda Survey'in şubat ayında gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm araştırmasına göre Türk halkının yüzde 65,6'sı kentsel dönüşümü desteklerken, %34,4'ü desteklemiyor.Bu çalışma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak 28 Şubat - 03 Mart 2023 tarihleri arasında 2.440 örneklem ile gerçekleştirilmiştir.