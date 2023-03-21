  • USD: 19,00 - 19,04
  • EURO: 20,41 - 20,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk halkının yüzde 65,6’sı kentsel dönüşümden yana

Areda Survey'in 2 bin 440 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm araştırmasına göre Türk halkının yüzde 65,6’sı kentsel dönüşümü desteklerken, yüzde 34,4’ü kentsel dönüşüme destek vermiyor.

Türk halkının yüzde 65,6’sı kentsel dönüşümden yana
Ekleme: 21.03.2023 - 15:31 Güncelleme: 21.03.2023 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Türk halkının yüzde 65,6’sı kentsel dönüşümden yana
Kentsel dönüşüm uzun yıllardır hayatımızda yer alan oldukça önemli bir konu. Üzerine şarkılar yazılarak içselleştirmiş olsak da hala kentsel dönüşüme sıcak bakmayan bir grupta yer alıyor. Peki, yaşanan deprem sonrasında Türk halkı kentsel dönüşüm hakkında ne düşüyor?

Areda Survey'in şubat ayında gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm araştırmasına göre Türk halkının yüzde 65,6'sı kentsel dönüşümü desteklerken, %34,4'ü desteklemiyor.
Bu çalışma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak 28 Şubat - 03 Mart 2023 tarihleri arasında 2.440 örneklem ile gerçekleştirilmiştir.

Türk halkının yüzde 65,6’sı kentsel dönüşümden yana

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türk halkının yüzde 65,6’sı kentsel dönüşümden yana
AK Parti ve MHP bugün YSK'ya gidecek
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
İBB zabıtaları Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdı... 'CHP'li İBB zorbalığı!'
CHP'li belediyedeki vurgunda flaş gelişme! Belediyenin ricasıyla gizli bir şekilde defnedilmiş
İstanbul'da zemin sıvılaşması riskinin en fazla olduğu noktalar belli oldu
HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar...
HDP'li Ahmet Türk: Önümüzdeki dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki
Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın
Bakan Kurum: Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz! 'Prefabrik evleri teslim ettik'
HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası
Kur'an-ı Kerim yakan provokatöre İngiltere'den vize yok
Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak
Meral Akşener krizi sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu
Bakan Koca duyurdu! Binlerce yeni personel istihdam edilecek
Şehit annelerinden CHP-HDP görüşmesine sert tepki: 'Terörist HDP, işbirlikçi CHP'
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi...
Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...
Yeni bir yenilgiye karşı marteniçka bilekliği: Kılıçdaroğlu seçim galibiyeti için leyleklere güveniyor
Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Hesabınız tehlikede! Twitter iki faktörlü kimlik doğrulamayı kapatıyor

Hesabınız tehlikede! Twitter iki faktörlü kimlik doğrulamayı kapatıyor