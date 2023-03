Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yapacağı HDP görüşmesini tepkilerin ardından ertelemek zorunda kalarak dün gerçekleştirebildi. HDP'nin eş genel başkanlarıyla yaptığı basın toplantısında gerginliği yüzüne yansıyan Kılıçdaroğlu'nun çevrecilik, demokrasi, insan hakları gibi süslü kelimeler kullanıp soru almaması dikkat çekerken yeni ortağı HDP'nin bir günce PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın önünde özerklik olarak yorumlanan yerel yönetimlere sinyal çakması ve PKK'lı belediyelere kayyum atanmaması sözleri tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe konusundaki yalanı da birkaç dakika içinde ortaya çıktı.İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen ve her biri çok sayıda beğeni alan protesto yorumlarından bazıları..."Kendimi bildim bileli CHP'ye gönül vermiş bir vatandaşım. Ama benden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy yok. Çok üzgünüm.""Yanındakiler PKK/YPG terör örgütü diyebiliyor mu? Sorsaydın ya poz vermeden önce.""Kemal Kılıçdaroğlu tek kelimeyle intihar etmiştir. Şurada destek yorumları yapanların hiç biri gerçek CHP'li değil. Buna inanmak istiyorum. Bence bir an önce HDP'ye gidip genel başkan olsun. İş artık bu noktaya geldi""Apo'nun heykelini hangi şehirlerde yapacaksınız?""Kaybetmek için elinden geleni yapıyorsun. Yanındakiler bizden değildir""Atamın kemikleri sızlıyor. Yazıklar olsun""HDP'ye gitmekle yanlış yaptınız Kemal bey. Size oy yok""Önüne gelenle ittifak kur. TÜRKİYE düşmanlarına kapı aç. Güzel ülkemi kana bulayan PKK'nın siyasi uzantısıyla kol kola ol. Senin derdin birleşmek değil sadece vatanını seven milletten uzaklaşmak. Tarihin en beceriksiz muhalefeti olarak anılacaksın. RABBİM size fırsat vermesin""Bu PKK'nın partisi ile hangi siyaseti yapacak! Hangi problemi çözecek! Çok merak ediyorum. Ey CHP seçmenleri, ATATÜRK yaşasa idi bunların asmaz ise, bende TÜRK değilim. Herşey oy değil be.."CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" yalanı yatsıya bile kalmadan ortaya çıktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM tutanaklarında Kürtçenin "bilinmeyen dil" olarak yazıldığı yalanına yanıt geldi. Şentop, "Kürtçe için özel bir uygulama yok, 'bilinmeyen dil' diye bir ibare kullanılmıyor" dedi.Şentop, resmi dil Türkçe olduğu için tutanakların Türkçe tutulduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:"Türkçe dışında bir cümle veya kelime kullanıldığı zaman bu, tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak 'Hatip Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanmıştır' diye dipnota yazılıyor. Ama bu, Kürtçe için özel bir uygulama değil, İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor... Bu, Meclisimizi töhmet altında bırakmaktır. Burada Kürtçe'ye mahsus özel bir tavır, bir uygulama yok.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri (TÜGŞAV), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini protesto etti. TBMM önünde toplanan gazi ve şehit aileleri, "Terörist HDP, işbirlikçi CHP" sloganları attı. 2016'da Bitlis'te hain terör saldırısında şehit olan komando Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un annesi Sema Bozkurt, "Bizim oğlumuz boşuna mı can verdi? Benim oğlum oralarda teröristler tarafından şehit düşürüldü, burada CHP terörist HDP'yle aynı masaya oturuyor" dedi.Mardin Nusaybin'de şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, "HDP'yle birleşmeye kalkıyorlar. Bizim oğullarımız onlar için can verdi. Onlar da düşmanlarla, katillerle bir oldu. O da bir katil" diye konuştu.Şehit annelerinin, babalarının, bu ülkeye uzuvlarını feda eden kahraman gazilerimiz adına sesleniyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, hainliklerini üst düzeye çıkaran ve terör örgütleriyle aynı masaya oturup bu ülkeyi satmaya kalkışan bu alçaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin.Ey Kılıçdaroğlu, koltuk uğruna şehitleri, bu vatanı satmaya hiç mi utanmıyorsun? HDP sizden binlerce bebeğin ve şehidimizin katili olan terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmanızı talep ediyor. Bu taleplerini yerine getirecek misiniz? Nasıl ki dağlarda mücadele ettiysek bugün buradaki mücadelemiz de devam edecek.Nasıl ki o teröristleri sarı torbaya koyup toprağın altına gömdüysek 14 Mayıs'ta da bu hainliği, alçaklığı sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.Şehit Komando Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un annesi Sema Bozkurt, "Hep televizyondan bu görüşmenin haberleri gördükçe çok üzüldüm.Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle işbirliği içinde olmasına çok üzülüyorum. Bizim çocuklarımız boşuna mı şehit oldu? Sapasağlam yavrularımız niye şehit oldu o zaman?Namazlarımda Kılıçdaroğlu kazanmasın diye dua ediyorum. Kazanırsa vatanımızı da bölecekler" diye konuştu.Mardin Nusaybin'de şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, "2016'da oğlum şehit olduğundan beri hayatımız zindana döndü.Kılıçdaroğlu, HDP'yle birleşmeye kalkıyor. Bizim yavrularımız onlar için can verdi. Vatan için çocuğunu, annesini, babasını bıraktı. Onlar da düşmanlarla, katillerle bir oldu. O da katil" dedi."Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş Bay Kemale kesinlikle oy moy yok""Sen PKK ile nasıl mücadele edecen.Ortağın ne diyecek bu işe.""Yazıklar olsun. Atatürk'ün partisi CHP, HDP/PKK olmuş. Yazıklar olsun.""Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan""Biz sana oy verirsek toprak altındaki Mehmet'in, Mehmetçiğin, onların arkasında feryat figan göz yaşı döken ailelerinin yetim kalan çocukların hakkına gireriz sana yazıklar olsun.""Hangi Kürt sorunundan bahsediyorsunuz siz? Kürtler nerede ayrımcılık görüyor? Calisirsa doktor da oluyor muhendis te memur da milletvekili de. Hastaneye gidince soruluyor mu sen kürtmusun türkmüsün diye? Hakim karşısında soruluyor mu? Devlet aynı maaşı vermiyor mu? Size ait TV kanali bile çıkardı daha ne sorunu? Vatan toprağında gözünüz varsa bizim de sizle problemimiz var!""Reis bunların da aklını aldın vallahi :)""Allah seni bildiği gibi yapsın""Dün, bugün ve yarın, her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Vatanın bölünmesine müsaade etmeyeceğiz""Size oy verende ülke sevgisi yoktur""Bir oy için Babanızı satarsınız size oy moy yok gidin ABD'den isteyin""Kiminle olduğunu söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim!!!""14 Mayıs'ta yine yeniden Recep Tayyip Erdoğan""Ülkemizi nasıl böleriz diye mi görüştünüz?""Topunuz gelin. Kazanan Recep Tayyip Erdoğan olacak""Arkadaş yanındakiler terörist! Ülkemizi bölmek istiyorlar! Askere polise silah sıkıyorlar""Başlıyoruz derken ülkeyi bölmeye başlıyoruz demek istemiş""İyide ortada bi kavga yok Kürt sorunu yok. İşiniz gücünüz hep algı seçime 2 ay bile kalmadı neden Türkiye yararına projeniz yok? iktidara gelirsek iha siha tog kapatcaz diyonuz. Ülkeyi bölmek 100 sene geriye götürmek için mi size oy verelim?""14 Mayıs'a kadar Allah akıl fikir versin"