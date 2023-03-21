Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yara almadan çıktı
Kayseri Melikgazi'de içinde 3 kişinin olduğu otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.
Kayseri'de yaşanılan feci kazada, şans eseri yaralanan olmadı..
Saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. U.D.Y.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 38 RC 610 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde az miktarda su bulunan kanala düştü.
3 kişi yara almadan kurtuldu
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.
3 kişi itfaiye ekibinin sarkıttığı merdivenle de yukarı çıktı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI